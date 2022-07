Guerre en Ukraine : à Marioupol, les Russes veulent montrer qu'ils commencent à reconstruire

Dans la ville martyre de Marioupol, les Russes et leurs alliés affichent leur volonté de reconstruire la ville, deux mois après l'avoir prise.

Marioupol est la ville martyre du conflit ukrainien. Après y avoir mené une bataille sans merci, l'armée russe veut désormais montrer qu'elle s'attèle à sa reconstruction. C'est une question d'image, alors ce jour-là, elle a invité la presse internationale à venir filmer l'un de ses tous premiers chantiers : un millier de logements livrés à partir de cet automne. "Plus de 1 000 personnes travaillent sur le chantier, avec plus de 500 engins. On travaille 24 heures sur 24 sans s'arrêter une seconde", raconte le chef de chantier, Oleg Pechionkine.

Des habitants de Marioupol sur le chantier

Pour ne pas perdre de temps, les différentes opérations sont menées de front - le gros œuvre en même temps que les finitions. Si la plupart des ouvriers sont russes, des habitants de la ville ont également été embauchés. "Il faut avoir du travail, on n'est pas des fainéants. La ville se reconstruit. Le premier jour, quand on est sortis dans la rue, c'était terrifiant", témoigne une femme en train de peindre une façade.