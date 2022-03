Guerre en Ukraine : à Kiev, les habitants sont à bout de nerfs

"Kiev est une ville fantôme, on ne voit plus personne dans la rue à part quelques attroupements de gens qui cherchent à faire des provisions", rapporte le journaliste Marc de Chalvron, en duplex, vendredi 4 mars, depuis Kiev, capitale ukrainienne. Dans la journée, des habitants se sont rués sur l’aide humanitaire qui leur était apportée, "preuve que l’approvisionnement commence vraiment à poser problème", constate le journaliste.



Les chars russes ne sont plus qu’à une trentaine de kilomètres de Kiev

La ville est également toujours terrorisée, dans l’attente de bombardements. "Les sirènes retentissent de plus en plus, preuve que la menace est là". Les chars russes progressent également et ne sont plus qu’à une trentaine de kilomètres de la capitale. "La voie vers Kiev est en train de se dégager", conclut donc Marc de Chalvron.