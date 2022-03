EPISODE EXCEPTIONNEL DEPUIS KIEV : "Au comptoir de l'info" avec Dorothée Ollieric, envoyée spéciale de France Télévisions en Ukraine.

Dorothée Ollieric est arrivée dans la capitale ukrainienne dix jours avant que les premiers missiles russes s'abattent sur la ville. Depuis, alors que la tension monte chaque jour un peu plus, qu'une longue colonne de blindés est à une vingtaine de kilomètres du centre de Kiev, elle et son équipe (Christophe Kenck, Bruno Vignais et Patrick Miette) ont décidé de rester pour continuer à informer sur ce conflit au coeur de l'Europe.