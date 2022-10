Guerre en Ukraine : à Kiev, la vie au rythme des coupures de courant

Les rues de Kiev (Ukraine) sont plongées dans l'obscurité, lundi 24 octobre. On n'y trouve presque pas d'éclairage public, pour économiser de l'énergie à l'approche de l'hiver. La mesure est plutôt bien accueillie par les habitants. Dans un restaurant de la ville, chacun s'en accommode. On y dîne à la bougie, et les serveurs travaillent comme ils peuvent. "Le plus compliqué, c'est de prendre, avec papier et stylo, les commandes pour la cuisine, le bar, ou d'autres choses", explique Dmytro Lytvynenko, barman.

Les habitants achètent des lampes torches

En journée, Kiev est plutôt animée. En ces temps de guerre, certains commerces font recette, comme ce bazar, où l'on vend de tout, ou presque. Les objets les plus demandés sont les lampes torches et les petits brûleurs à gaz, indispensables pour vivre à peu près normalement. "Nous devons économiser l'électricité par tous les moyens dans notre appartement. Moi, par exemple, j'ai des lampes rechargeables, qui peuvent être allumées, et les enfants peuvent ainsi faire leurs devoirs", témoigne Fedir, habitant de la capitale.