Guerre en Ukraine : le pays impose des restrictions d’énergie

France 2

À la tombée de la nuit, dans les rues de Kiev (Ukraine), les sources de lumière se font de plus en plus rares, samedi 22 octobre. Certains quartiers sont plongés dans l’obscurité presque totale. Un immeuble n’a plus d’électricité depuis deux jours. "On a éteint le réfrigérateur pour économiser l’électricité", confie un habitant. Ils sont obligés de s’adapter aux mesures d’économies d’énergie. La mairie de Kiev a instauré des coupures tournantes de quatre heures. La température frôle déjà les zéro degré.

30% des infrastructures énergétiques ont été détruites

Pendant l’hiver, le thermomètre peut descendre jusqu’à -20°C. Ces deux dernières semaines, 30% des infrastructures énergétiques ont été détruites par des frappes de l’armée russe. L’Ukraine se retrouve donc en manque d’électricité, sans parler du réseau de distribution très endommagé. Même les sièges des entreprises énergétiques sont devenus des cibles pour l’armée russe. "La majorité des employés préfère le télétravail (...) parce qu’on pense que c’est plus sûr qu’ils travaillent chez eux", explique Diana Kladova, directrice de la communication de Dtek. Les mesures de restrictions ne suffisent pas, l’Ukraine a besoin d’aide.