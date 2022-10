DIRECT. Ukraine : face à la contre-offensive de Kiev, la Russie s'apprête à évacuer la population de Kherson

Ce qu'il faut savoir

"Les forces ukrainiennes préparent une offensive à grande échelle". Le dirigeant russe d'occupation de la région de Kherson, Vladimir Saldo, a annoncé sur Telegram, mardi 18 octobre, l'évacuation des civils de plusieurs villes vers la rive gauche du Dniepr (Berislav, Bilozersk, Snihirav et Aleksandrovsk). L'armée russe souhaite avoir le champ libre pour mettre en place une ligne défensive. Le général Sergueï Sourovikine, chargé des opérations en Ukraine depuis dix jours, a quant à lui affirmé sur la chaîne Rossiya 24 que les soldats allaient "assurer avant tout l'évacuation sécurisée de la population" de Kherson, sans autre indication. Suivez notre direct.

Situation "tendue" à Kherson. "La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue", a déclaré, mardi, le général russe Sergueï Sourovikine, en charge des opérations. Après plusieurs revers marquants des forces russes dans l'est et le sud de l'Ukraine, il a déclaré à la télévision publique russe Rossia 24 que "l'ennemi [n'abandonnait] pas ses tentatives d'attaques sur les positions des troupes russes." Capitale de la région éponyme occupée par la Russie depuis le printemps et annexée en septembre, cette ville est actuellement visée par des frappes ukrainiennes sur ses "infrastructures sociales, économiques et industrielles", a-t-il relevé.

L'Estonie plaide pour une pression continue sur Moscou. La Russie aura probablement besoin de deux à quatre années pour rebâtir ses forces armées au niveau d'avant la guerre qu'elle mène en Ukraine, a estimé le ministre estonien de la Défense, plaidant pour une pression continue sur Moscou. Lors d'un déplacement à Washington, Hanno Pevkur a exhorté l'Occident à se tenir aux côtés des Ukrainiens jusqu'à ce qu'ils parviennent à la victoire pour "le monde libre".

Des villes ukrainiennes toujours privées d'électricité après les frappes russes. La Russie a de nouveau bombardé mardi "le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine", a annoncé le ministère russe de la Défense. Selon le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, "depuis le 10 octobre, 30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, provoquant des pannes massives dans tout le pays" à l'approche de l'hiver. "La situation est maintenant critique", a ajouté un conseiller de la présidence.