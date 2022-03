Guerre en Ukraine : à Kiev, la population résiste et ne croit pas en un revirement russe

Dans les rues de Kiev (Ukraine), les ambulances serpentent entre les barrages et ramènent les derniers évacués d'une ville à 10 km de la capitale. Ce sont des personnes très âgées, qui ont été les dernières à partir. Elles ont été prises dans les tirs croisés, avec une intense contre-offensive ukrainienne. À un kilomètre de ces ambulances, la vie continue à Kiev.

"Non, Kiev n'est pas sauvée"

Les Russes ont annoncé qu'ils se concentreraient sur le front de l'Est. Est-ce pour autant la fin du calvaire ? "Non, Kiev n'est pas sauvée. Je ne les crois pas", affirme un habitant. Les alertes retentissent dans la capitale, mais personne ne court aux abris. Le coiffeur a rouvert, et il y a du monde à la porte. "L'étau se desserre autour de Kiev, mais les Russes ont toujours l'opportunité d'utiliser leurs missiles à très longue portée", rappelle l'envoyée spéciale à Kiev du 20 Heures, Agnès Vahramian.