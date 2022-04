Guerre en Ukraine : à Boutcha, des centaines de civils massacrés par les troupes russes

À Boutcha (Ukraine), une commune de 36 000 habitants, le fracas des bombes n’a jamais cessé durant plus d’un mois, jour et nuit, quotidiennement. C’est l’une des banlieues de Kiev (Ukraine) où les combats ont été les plus acharnés et rapprochés. Dans une rue, sur 300 mètres, une vingtaine de corps de civils fauchés par la guerre longent le sol. Parmi eux se trouvent des hommes non armés et parfois âgés, dont deux d’entre eux sont morts sur leur vélo.

Trois fosses communes ont dû être creusées

Ces Ukrainiens sont décédés récemment, mais il est impossible de savoir quand et comment ils ont été tués. L’un d’entre eux a les mains entravées dans le dos, avec un chiffon blanc. À Boutcha, les autorités de la ville ont dû creuser trois fosses communes pour enterrer les corps d’environ 300 civils. Les habitants sont tétanisés, et veulent que tout le monde sache ce qui est arrivé ici.