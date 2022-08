Guerre en Ukraine : 99 000 Ukrainiens sont réfugiés en France, selon le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

Didier Leschi estime "possible" que l'évacuation du Donbass après l'appel de Volodymyr Zelenski, provoque un nouvel afflux d'Ukrainiens en France.

Didier Leschi, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), estime à 99 000 Ukrainiens qui sont actuellement réfugiés en France, lundi 1er août sur franceinfo. "Nous avons en France 99 000 Ukrainiens qui bénéficient de l'allocation pour demandeur d'asile", explique Didier Leschi.

Un chiffre proche de ce que prévoyait les autorités françaises en mars 2022 au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. "Ces personnes sont dans une situation qui est mouvante avec certaines qui retournent en Ukraine et d'autres qui continuent d'arriver même si elles sont beaucoup moins qu'avant."

Accueil des réfugiés ukrainiens en France



Interrogé sur l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelenski à évacuer le Donbass, qui compte 200 000 Ukrainiens, le directeur de l'Ofii estime "possible" que cela provoque un nouvel afflux d'Ukrainiens en France. Cependant, selon lui, "sur les plus de sept millions de personnes qui sont sorties d'Ukraine, un peu plus de quatre millions sont retournées en Ukraine".

Dans tous les cas, "il y a un accueil qui est organisé par des collectivités locales, par l'Etat", et "environ 20 000 personnes" sont accueillies chez des particuliers en France.