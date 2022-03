Guerre en Ukraine : 7 500 Ukrainiens sont arrivés en France, annonce Gérald Darmanin

La France "prendra toute sa part" dans l'accueil des réfugiés, avait promis Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé jeudi 10 mars que 7 500 Ukrainiens sont arrivés en France depuis le début de la guerre en Ukraine. En France, "on est passés de 10 000 à 25 000 places d'hébergement en trois jours", dont "plus de 6 000 familles françaises", a-t-il calculé. Mais "nous devons largement agrandir cette offre, qui est déjà très importante, pour répondre notamment à la question demain de l'augmentation des flux", a-t-il prévenu. Le ministre veut encore "augmenter de plusieurs de dizaines de milliers de places en quelques jours" pour que "la France soit prête".

Le ministre de l'Intérieur se rendra jeudi après-midi en Pologne, tout près de la frontière ukrainienne que 150 000 personnes supplémentaires traversent chaque jour. Il ira ensuite à la frontière roumaine vendredi. Il réfléchit à comment "nous pouvons travailler à soulager la Pologne, la Roumanie et tous les pays frontaliers, la Moldavie bien évidemment".

Marlène Schiappa salue "l'élan de générosité"

"La pression que nous allons connaître en Europe et en France, au moment où nous présidons le Conseil de l'Union européenne, dépend de l'évolution du conflit", a-t-il ajouté. A la demande du président de la République et du Premier ministre, la cellule du ministère de l'Intérieur travaille sur des "scenarios d'anticipation" de "plusieurs dizaines de milliers de personnes qui viendraient sur le territoire national" pour pouvoir les loger, les nourrir, les soigner, leur permettre de travailler et d'aller à l'école.

De son côté, la ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a remercié les associations et les Français qui participent à "un élan de générosité" pour accueillir des réfugiés venus d'Ukraine, "partout sur le territoire français". Elle a également lancé un appel aux autres entreprises qui veulent aider.