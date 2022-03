Guerre en Ukraine : 5 266 élèves ukrainiens scolarisés en France depuis le début du conflit

Au total, 5 266 élèves ukrainiens ont déjà été accueillis dans les écoles, collèges et lycées français depuis le début de la guerre en Ukraine, a appris franceinfo mardi 29 mars auprès du ministère de l'Éducation nationale. C'est près de sept fois plus qu'il y a deux semaines, quand 787 enfants ukrainiens étaient comptablisés, le 15 mars, dans les écoles françaises.

>> Guerre en Ukraine : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

Le ministère de l'Éducation nationale s'attend d'ailleurs à ce que ces arrivées continuent de se multiplier dans les prochains jours, en atteignant très rapidement la barre des 10 000 élèves. Différents scénarios de prise en charge de ces enfants sont à l'étude pour en accueillir davantage.

Au 28 mars, 3 301 élèves ukrainiens étaient scolarisés dans des écoles (62%), 1 508 dans des collèges (29%), 439 dans des lycées (8%), et 18 ont un autre parcours scolaire (0,3%), selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Les académies de Versailles (449), Nice (454), Grenoble (316), Lyon (295) et Créteil (289) sont celles qui accueillent le plus d'élèves ukrainiens.