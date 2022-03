DIRECT. Guerre en Ukraine : des pourparlers russo-ukrainiens s'ouvrent à Istanbul ce mardi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Des mercenaires russes du groupe Wagner se sont déployés dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère britannique de la Défense. Ce dernier estime que plus de 1 000 combattants de la sulfureuse société paramilitaire pourraient être amenés à combattre dans le pays. Réputés proches de Vladimir Poutine, le groupe Wagner et ses paramilitaires sont soupçonnés d'exactions au Mali, en Libye ou encore en Syrie.







• De nouvelles tractations débutent à Istanbul pour tenter de mettre fin à la guerre qui sévit en Ukraine, tandis que les forces ukrainiennes affirment résister aux assauts russes sur de grandes villes et même avoir repris du terrain.



Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a été admis hier soir dans un hôpital militaire à Brasilia pour réaliser des examens après un malaise.



Privée de terrain depuis cinq jours à cause du Covid, la candidate LR Valérie Pécresse peut repartir en campagne, avec toujours l'espoir de faire mentir "le scénario écrit d'avance" d'un deuxième tour Macron-Le Pen.



L'acteur Will Smith a présenté ses excuses via Instagram à l'humoriste Chris Rock. Il l'a giflé sur la scène des Oscars après une blague sur les cheveux ras de son épouse Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie.