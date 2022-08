Guerre en Ukraine : 15 personnes seraient décédées dans un bombardement

La guerre en Ukraine continue de faire rage, mercredi 24 août. Cela fait six mois que le conflit a débuté. "C’est une information qui est donnée par le président Zelensky lui-même. Il s’exprimait en vidéo conférence avec des gens des Nations Unies quand il a expliqué qu’un missile était tombé sur une petite gare ferroviaire près de la ville de Dnipro", révèle Maryse Burgot. Ce bombardement aurait fait une quinzaine de victimes.



Un jour anniversaire

Les États-Unis émettaient des craintes de voir des bombardements avoir lieu en ce jour anniversaire puisque cette journée du mercredi 24 août marque les six mois du conflit. "Les craintes qu’avaient exprimé, par exemple, les États-Unis étaient vraies. On pensait qu’en ce jour symbolique, en ce jour anniversaire (…) que Vladimir Poutine ferait une action spectaculaire sur des infrastructures civiles et bien cela semble être le cas."