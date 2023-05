Groupe Wagner : une quête d'intérêt économique permanente

On le connaît pour son implication sur le front ukrainien. Pourtant le groupe Wagner, c'est aussi de nombreuses sociétés aux intérêts économiques à travers le globe.

Sur la milice Wagner, on connaît surtout des dizaines de milliers de mercenaires russes notamment sur le front ukrainien. Mais leur patron est en fait à la tête d'un empire économique tentaculaire, une multinationale avec des sociétés prête-noms dirigées par ses lieutenants. Elles sont implantées dans des dizaines de pays, elles sont accusées de s'accaparer les ressources. Elles font fructifier des centaines de millions. Un homme parti de rien qui est devenu un des oligarques les plus riches et les plus proches du pouvoir russe.

25% des profits des puis de pétroles en Syrie



"Il ne faut jamais oublier que Evgueni Prigojine, il est sorti de huit ans de prison et il a commencé en vendant des hot-dogs dans la rue. C'est un entrepreneur, un self made-man à la tête de centaine de sociétés et qui a des contrats extrêmement juteux avec l'administration russe qui lui permette d'avoir un revenu quand même de fond continu et important", explique l'auteur du documentaire "Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine", Il opèrerait dans une vingtaine de pays. Là où il intervient, les intérêts économiques ne sont jamais loin. La Syrie est un des pays les plus rentables. Pour chaque puit de pétrole sécurisé, Il récupèrerait 25% des profits. On dit que pour repérer la présence de Wagner dans un pays, il faut observer les allers et venues des géologues russes. Signe que l'homme d'affaire a flairé une nouvelle bonne affaire.