Grèce : le pays renvoie-t-il illégalement des migrants ?

Une vidéo d'un activiste montrerait un groupe de migrants se faisant expulser illégalement par des hommes masqués en Grèce. Alors que le pays est régulièrement visé pour des critiques sur sa gestion de l'immigration, les images suscitent aujourd'hui une lourde polémique.

Sur des images filmées le 11 avril dernier par un activiste, on voit un camion blanc banalisé et douze personnes qui y en descendent au fur et à mesure. Il y a des femmes, des enfants et un bébé de quelques mois. Le petit groupe est escorté vers le rivage par des hommes masqués pour embarquer à bord d’un bateau sans aucune idée de sa destination. Ces migrants avaient la veille réussie à rejoindre Lesbos (Grèce) et se cachaient dans les broussailles. Le bateau prend le large avant que les passagers ne soient débarqués sur un plus grand navire des gardes côtes grecs, puis mis à l’eau sur un bateau gonflable et laissés à la dérive.

La Commission européenne se dit préoccupée



“Bien sûr que ce que j’ai vu c’est un crime. Ils ont enlevé des gens, enfreint des lois internationales, comme la convention de Genève. Ils ne leur ont même pas laissé la chance de demander l’asile”, explique l’activiste Fayad Mulla. Le groupe est poussé vers les eaux turques, une pratique illégale, avant que les Turcs ne leur viennent en aide. Des journalistes du New York Times les ont retrouvés dans un centre de rétention en Turquie. “Nous ne nous attendions pas à survivre ce jour-là. Quand ils nous ont mis sur le radeau pneumatique, ils l’ont fait sans aucune pitié”, confie l’une d’eux. Selon le journaliste spécialisé, Tomas Statius, c’est la première vidéo qui retrace dans son entièreté une telle opération, mais la pratique n’est pour autant pas nouvelle. Selon le quotidien américain, le Commission européenne s’est dite préoccupée par ces images et a promis de prendre attache avec les autorités grecques, qui n’ont pas répondu aux sollicitations des journalistes.