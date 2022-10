Frappes sur Kiev : "On est vraiment dans la pure définition du crime de guerre", témoigne un commissaire européen sur place

La Russie a lancé 75 missiles sur l'Ukraine lundi 10 octobre, selon l'armée ukrainienne. "On est vraiment dans la pure définition du crime de guerre" car les frappes russes sur Kiev visent "purement et simplement des objectifs civils", témoigne le commissaire européen Didier Reynders qui est dans la capitale ukrainienne depuis dimanche. Il réalise une mission sur le suivi des crimes de guerre en Ukraine depuis le début de la guerre.

"Ce qui est totalement inacceptable, poursuit Didier Reynders, c'est vraiment cette façon de s'en prendre systématiquement aux populations civiles. On le voit en visitant les sites qui ont déjà été frappés les derniers mois et en voyant ce qu'il se passe aujourd'hui où des bombes, des missiles tombent un peu partout sur le territoire de manière indiscriminée".

Des investigations internationales toujours en cours

"C'est très difficile d'imaginer quelle peut être la situation suivante", analyse le Belge, qui a été mis à l'abri ce lundi matin dans le garage de l'hôtel où il réside, avec toute son équipe et le personnel de l'établissement. "On a vu ces dernières semaines des progressions ukrainiennes très fortes sur le terrain et on voit que cette attaque sur le pont en Crimée [samedi 8 octobre] entraîne une réaction progressive dans des déclarations d'abord et puis dans des frappes très importantes."

Didier Reynders, commissaire européen à la Justice, assure faire tout son possible pour que les crimes de guerre soient condamnés : "On a tout fait pour mettre toutes les procédures possibles, en Ukraine, dans 14 Etats membres, devant la Cour pénale internationale, devant la Cour européenne des droits de l'Homme, l'objectif est de ne laisser personne impuni. On sait qu'il y a déjà des condamnations d'un certain nombre de militaires, il y a des dossiers qui vont arriver sur la table de la Cour pénale internationale à la suite d'investigations, mais on va poursuivre. Il n'est pas question d'arrêter cette démarche, que nous devons aux victimes ukrainiennes."