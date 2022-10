DIRECT. Guerre en Ukraine : trois fortes explosions entendues à Kiev

Ce qu'il faut savoir

La dernière frappe sur la capitale ukrainienne datait du 26 juin. Trois fortes explosions ont été entendues lundi 10 octobre dans le centre de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Les explosions ont eu lieu vers 08h15 heure locale (7h15 à Paris). Les sirènes d'alerte aérienne avaient retenti plusieurs dizaines de minutes avant les détonations. De gros panaches de fumée noire sont visibles à plusieurs endroits de la ville sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Suivez la situation dans notre direct.

Vladimir Poutine accuse Kiev de "terrorisme" et réunit son conseil de sécurité. Après avoir accusé Kiev d'avoir commis un "acte terroriste" en organisant l'explosion qui a partiellement détruit le pont de Crimée, Vladimir Poutine doit réunir lundi son conseil de sécurité. Cette instance rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russes. "Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens", a déclaré dimanche le président russe.

Le président ukrainien a également qualifié les militaires russes de "terroristes". Volodymyr Zelensky a lancé ces accusations après des frappes sur des immeubles d'habitation de Zaporijjia, ville du sud de l'Ukraine, qui ont fait entre 12 et 17 morts selon les bilans, trois jours après de précédents bombardements qui y avaient fait 17 morts.

La centrale nucléaire de Zaporijjia de nouveau raccordée au réseau. C'est ce qu'a annoncé dimanche l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qualifiant ce raccordement de "soulagement temporaire face à une situation toujours intenable". Située dans le sud de l'Ukraine sur le Dniepr, la centrale de Zaporijjia a été prise par les forces russes en mars.

La Russie dénonce une "augmentation considérable" des tirs ukrainiens sur son territoire. "Depuis début octobre, le nombre d'attaques de la part de formations armées ukrainiennes contre les territoires frontaliers de Russie a considérablement augmenté", ont affirmé dimanche les services de sécurité russes (FSB). Il s'agit surtout de la région de Belgorod, frontalière de celle de Kharkiv en Ukraine où les forces de Kiev ont regagné des milliers de kilomètres carrés de territoire depuis début septembre, y compris jusqu'à la frontière.