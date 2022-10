Guerre en Ukraine : Kiev, Lviv, Dnipro... Plusieurs villes bombardées lundi matin par la Russie

Une réponse de la Russie après le sabotage du pont de Crimée ? L'armée ukrainienne a affirmé, lundi 10 octobre, que la Russie avait lancé 75 missiles sur l'Ukraine, lors d'une campagne bombardements sur plusieurs villes du pays. "Dans la matinée, l'agresseur a lancé 75 missiles (dont) 41 ont été abattus par notre défense aérienne", a déclaré sur Telegram le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï, précisant que la Russie avait aussi employé "des drones de combat". Kiev, la capitale, Lviv (ouest), Dnipro (centre) ou encore Zaporijjia (sud) ont été ciblées. Des régions réparties sur l'ensemble du pays ont été touchées.

"Ils veulent la panique et le chaos, il veulent détruire le système énergétique", a déclaré le président ukrainien dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Des coupures de courant temporaires sont possibles, mais il n'y aura pas d'interruption de notre confiance en la victoire", a martelé Volodymyr Zelensky, dans une vidéo filmée à l'extérieur, dans le centre-ville de Kiev. "L'ennemi veut qu'on ait peur, que les gens fuient, mais nous ne pouvons aller que de l'avant et nous le montrons sur le champ de bataille", a-t-il ajouté, appelant les Ukrainiens à rester dans leurs abris.

"Pure définition du crime de guerre", selon un commissaire européen

Le ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly a jugé "inacceptables" les bombardements russes de lundi matin. "C'est une preuve de faiblesse de Poutine, pas de force", a réagi sur Twitter James Cleverly (en anglais), ajoutant qu'il avait parlé à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba pour l'assurer du "soutien moral et concret" du Royaume-Uni.

"On est vraiment dans la pure définition du crime de guerre" car les frappes russes sur Kiev visent "purement et simplement des objectifs civils", a déclaré sur franceinfo le commissaire européen Didier Reynders, qui se trouve dans la capitale ukrainienne depuis dimanche, dans le cadre de sa mission sur le suivi des crimes de guerre en Ukraine depuis le début de la guerre. "Ce qui est totalement inacceptable, c'est vraiment cette façon de s'en prendre systématiquement aux populations civiles. On le voit en visitant les sites qui ont déjà été frappés les derniers mois et en voyant ce qu'il se passe aujourd'hui où des bombes, des missiles tombent un peu partout sur le territoire de manière indiscriminée", constate-t-il.