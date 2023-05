Eurozapping : le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite à Londres

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du lundi 15 mai.

Après Rome (Italie), Berlin (Allemagne) et Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu à Londres (Royaume-Uni), lundi 15 mai. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a promis de nouvelles livraisons de missiles anti-aériens et de drones d'attaque. Mais Volodymyr Zelensky veut plus d'armes pour réussir sa prochaine offensive. "Nous voulons créer une coalition pour des avions de chasse", a-t-il déclaré.

La Biélorussie en état d'alerte

Mystère autour du président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Sa dernière apparition publique datait du 9 mai dernier, lors du défilé militaire russe à Moscou (Russie). Le président biélorusse était apparu fatigué. Dimanche 14 mai, c'est par message qu'il s'est adressé à son peuple pour la fête nationale. Alors que l'opposition appelait déjà à la relève, Alexandre Loukachenko a finalement été filmé en train de visiter un centre militaire. Il a affirmé que quatre aéronefs biélorusses avaient été abattus sur le sol russe, samedi 13 mai, par les Ukrainiens. Il a annoncé avoir mis son pays en état d'alerte.