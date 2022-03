Énergie : les recommandations de l'Agence européenne de l'énergie pour faire des économies

L'agence internationale de l'énergie recommande de rouler moins vite, de 10km/h sur l'autoroute, pour se passer du pétrole russe. La mesure laisse sceptiques certains automobilistes. "De toute façon on réduit de nous-même, mais je ne suis pas forcément pour", comment l'un d'eux. "On n'a pas que ça à faire. Bientôt les vélos vont nous dépasser", s'agace un autre. La mesure avait déjà été adoptée pendant la crise pétrolière de 73 par plusieurs pays européens, et fait ses preuves.

Plus de vélos et de télétravail

L'agence propose également de travailler à la maison pour limiter ses déplacements, trois jours par semaine. Dans les grandes villes, elle préconise de marcher davantage, et d'utiliser son vélo en toute occasion. Les experts internationaux recommandent encore d'augmenter le nombre de dimanches sans voitures dans les grandes villes, et de réduire les trajets en avion. Ces mesures entraîneraient une réduction de 2,7 millions de barils de pétrole chaque jour.