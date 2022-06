Énergie : Engie, EDF et TotalEnergies demandent aux Français de limiter leur consommation

Un signal d'alarme inédit a été lancé par les trois géants français de l'énergie : Engie, EDF et TotalEnergies. Ils appellent particuliers et entreprises à réduire immédiatement leur consommation de pétrole, de gaz et d'électricité. "L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte", ont-ils partagé dans le JDD du dimanche 26 juin. Une nécessité, selon eux, pour éviter une pénurie d'énergie l'hiver prochain.



Privilégier les ordinateurs portables aux postes fixes

Avec la guerre en Ukraine, le gaz russe vient à manquer, et les importations depuis d'autres pays ne le compensent pas totalement. Pour réduire sa consommation, l'Agence de la transition écologique a donné quelques conseils : baisser le chauffage d'un degré permet de réduire de 7% sa consommation, et fermer les volets aide à garder la chaleur. En entreprise, il est conseillé de préférer les ordinateurs portables aux postes fixes, pour économiser 80% d'électricité, mais aussi d'éteindre les lumières des vitrines ou des halls d'accueil durant la nuit.