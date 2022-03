En visite en Pologne, Joe Biden s'attaque frontalement à Vladimir Poutine

Dans son discours à Varsovie (Pologne), samedi 26 mars, Joe Biden a fait preuve d'une fermeté inédite. Interpellant à plusieurs reprises Vladimir Poutine, le président américain a ouvertement réclamé son départ du pouvoir russe. "Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir", a-t-il déclaré dans ce discours de près d'une heure, adressé au "monde libre". De quoi faire ressurgir l'opposition historique entre l'Est et l'Ouest. "C'est une bataille entre la démocratie et l'autocratie", a-t-il assuré, prévenant que le combat serait long.

Poutine qualifié de "boucher"

Plus tôt dans la journée, Joe Biden était allé à la rencontre de réfugiés ukrainiens. Interrogé à cette occasion sur Vladimir Poutine, le président démocrate n'a pas retenu ses coups, le qualifiant de "boucher". Cette visite était également l'occasion de rappeler le soutien, notamment logistique, des États-Unis à l'Ukraine.