En Ukraine, publier des vidéos de frappes russes peut vous envoyer en prison : "L’enjeu est devenu énorme pour notre sécurité"

Les services de sécurité ukrainiens traquent les bloggeurs et habitants de Kiev qui filment et publient sur Internet des images de la défense anti-aérienne : récupérées par les Russes, ces informations peuvent leur permettre de localiser les batteries de défense ukrainienne et de les viser.

En Ukraine, la guerre se livre aussi sur Internet. Une opération de police très médiatisée a en effet permis l'arrestation de six habitants de Kiev, accusés de trahison. Sur tous les médias ukrainiens, cette annonce passe en boucle : "Le SBU a identifié six bloggeurs qui ont filmé et photographié le travail de la défense anti-aérienne ukrainienne, pendant l'attaque russe d'hier sur Kiev. "

Mardi 16 mai, des frappes russes particulièrement intenses sont tombées sur Kiev, mais quasiment tous les missiles ont pu être détruits par la défense anti-aérienne ukrainienne. Mais ces six habitants de la capitale ukrainienne ont filmé les bombardements depuis leur fenêtre, et ont ensuite diffusés ces images sur Internet. Leurs noms et photos s'affichent dans tous les médias ukrainiens, avec des images de leurs appartements perquisitionnés et ordinateurs saisis.

Les photos des six suspects, diffusées par les services de sécurité ukrainiens. (SBU)

Il s'agit de faire passer un message clair aux Ukrainiens. "Le SBU rappelle l'interdiction de filmer et diffuser des images des actions de nos forces anti-aériennes et des conséquences des frappes, explique Olga Suprun, porte-parole des services de sécurité. La publication de ces images sur Internet est considérée comme une aide fournie à l'ennemi pour préciser ses tirs, un crime puni par la loi."

Des images qui peuvent être exploitées par les Russes

Sur ces images amateurs postées en temps réel, on distingue les traces des missiles de défense aériens ukrainiens, et on peut donc localiser leur point de départ. L'expert en cybersécurité Mykola Khudintsev l'assure, les Russes ont les moyens d'exploiter ces informations pour détruite les batteries ukrainiennes.

"Cette surveillance des réseaux par les Russes se fait avec des moyens très perfectionnés, des logiciels d'analyse et de reconnaissance de tous les fichiers vidéos et images publiés, de manière automatique et presqu'en temps réel." Mykola Khudintsev, expert en cybersécurité à franceinfo

Pour Mykola Khunditsev, la soudaine sévérité des policiers ukrainiens est liée au rôle crucial pris par la défense anti-aérienne ukrainienne des dernières semaines. "Tout ça semble liée aux dégâts qui ont été causés par les dernières frappes russes sur une batterie de défense Patriot, développe l'expert en cybersécurité. Avec ces armes très efficaces livrées par nos alliés, qui arrivent à détruite toutes les cibles russes, l'enjeu est devenu énorme pour notre sécurité."

La semaine dernière, une batterie de missiles Patriot a en effet été endommagée par une frappe russe sur Kiev. Et le SBU estime que ces images – même diffusées par patriotisme ou par goût du buzz – ont pu donner des informations à l'armée russe sur la localisation de ces missiles. Les images filmées par les six habitants de Kiev poursuivis ont d'ailleurs été republiées très vite par des bloggeurs et des médias très liés au pouvoir russe. Les auteurs des vidéos risquent jusqu'à huit ans de prison en Ukraine.

Un enjeu de sécurité qui préoccupe les services ukrainiens

Les missiles de défense anti-aérienne américains Patriots, arrivés en avril, envoyés à l'Ukraine par les Etats-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas, ont considérablement renforcé la défense de la capitale. Avec l'intensification des frappes russes début avril, quasiment tous les missiles russes sont abattus, et les Patriots sont les seuls à pouvoir abattre en vol les missiles russes les plus rapides et puissants, pourtant réputés invincibles par Moscou. L'enjeu est donc énorme pour l'armée russe de localiser et détruire ces batteries de Patriots, et pour les Ukrainiens de ne révéler aucune information sur leur localisation – qui change très souvent.

Mais les images amateures diffusées sur Internet ne sont pas les seules inquiétudes du SBU. Les services ukrainiens s'inquiètent aussi des webcams installées sur des bâtiments et qui diffusent leurs images en continu sur Internet. Elles pourraient donner des angles de vues précieux aux Russes. Les autorités ukrainiennes ont donc aussi mis la pression sur les propriétaires de ces caméras pour qu'ils les déconnectent au plus vite.