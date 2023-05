DIRECT. Guerre en Ukraine : plusieurs explosions entendues à Kiev et dans d'autres régions du pays

Ce qu'il faut savoir

De nouvelles attaques aériennes ont frappé Kiev et plusieurs régions d'Ukraine jeudi 18 mai à l'aube. "C'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai", a dénoncé l'administration civile et militaire de la capitale. Selon elle, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne, et des drones de reconnaissance ont survolé la capitale. Un incendie s'est déclaré dans une entreprise à la suite d'une chute de débris, mais aucun blessé n'a été signalé, a précisé le maire de la capitale. Suivez notre direct.

Un émissaire chinois présent à Kiev. Ces nouvelles attaques se sont produites pendant une visite à Kiev d'un haut responsable chinois, Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques et ancien ambassadeur à Moscou. Le fonctionnaire est censé selon Pékin discuter du "règlement politique" du conflit.

Kiev revendique plusieurs avancées près de Bakhmout. L'Ukraine a avancé de 500 mètres dans certaines zones au cours de la journée, mercredi. La veille, elle avait déjà revendiqué avoir repris 20 kilomètres carrés près de cette ville dévastée de l'est du pays, épicentre des combats.

L'accord céréalier en mer Noire prolongé de deux mois. Moscou et Kiev ont prolongé leur accord céréalier vital pour l'alimentation mondiale après une médiation de la Turquie et de l'ONU. L'accord a permis d'exporter ces dix derniers mois plus de 30 millions de tonnes de céréales ukrainiennes, et de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre.

Un système de défense antiaérienne Patriot endommagé. Ce système ultra-sophistiqué fourni par les Etats-Unis à l'Ukraine reste toutefois opérationnel, a déclaré, mercredi, un haut responsable américain de la Défense. La veille, l'armée russe avait assuré avoir détruit un système de défense Patriot à la suite d'une "frappe de haute précision" effectuée "par un missile hypersonique Kinjal".