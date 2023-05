DIRECT. Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky salue la proposition d'une "coalition internationale" pour livrer des avions de combat à Kiev

#METEO Comme hier, les températures du jour seront en moyenne plus fraîches que par le passé (1971-2000), sauf en Provence. Une phrase que l'on peut de moins en moins prononcer, à cause du réchauffement climatique. En effet, comme vous le montre notre tableau de bord, sur les 365 derniers jours, l'hexagone a connu 291 journées plus chaudes, soit près de 80% du temps.