En Seine-Maritime, un restaurant organise un repas ukrainien avec l’aide de réfugiés

FTR

Ce jour-là, la salle du restaurant est pleine. Les patrons ont même dû refuser des couverts. Les clients découvrent dans leurs assiettes de nouvelles saveurs. Des recettes ukrainiennes végétariennes concoctées par les deux chefs, grâce aux conseils d’Irina, une amie d’origine ukrainienne. Faute de matières premières, il a fallu parfois s’adapter. "On n’a pas notre fromage d’Ukraine mais on a trouvé un fromage d’Italie qui lui ressemble pour certains desserts", explique la jeune femme.

Partage et solidarité

En salle, le service est assuré par Lila et Elena, deux réfugiées arrivées ces derniers jours à Eu. "Je veux remercier tout le monde. Beaucoup de gens sont là pour nous aider. Je suis contente. Je me sens en sécurité et bien accueillie en France", témoigne Elena, émue par ce repas solidaire. À table, les clients se régalent. "Je découvre. Généralement, je ne suis pas trop végétarienne mais cela m’a bien plu", rapporte une dame.

Au-delà de la simple découverte culinaire, cette initiative se veut avant tout fraternelle. "Je trouve que c’est affreux ce qu’on leur fait subir. Il y a un mois, ils étaient tranquilles chez eux. À cause d’une personne, ils sont aujourd’hui exilés. Je trouve cela horrible", réagit une autre cliente. Des propos qui réchauffent le cœur d’Irina : "Je suis très contente de partager ce moment-là", conclut l'amie des restaurateurs. Un moment de partage qui a été aussi possible grâce à la générosité de commerçants de la commune qui ont fourni des produits du terroir.