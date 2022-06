Pétrole russe : après l'embargo, quelles solutions d'approvisionnement pour les Européens ?

Après l'annonce d'un embargo européen sur le pétrole russe, où la France et les Européens vont-ils pouvoir s'approvisionner ? La journaliste Natalia Odisharia fait un point sur la situation.

L'approvisionnement en pétrole en Europe est rendu délicat par la décision d'un embargo sur le pétrole russe. Mais des solutions existent. En France, le brut russe ne représente que 10 à 12% des importations. "Le reste provient en majorité d'Afrique, avec 37% des importations via des pays tels que l'Algérie, le Nigéria ou encore la Libye", précise la journaliste Natalia Odisharia. Le Moyen-Orient compte également pour près de 15% des importations. Des destinations vers lesquelles les Européens pourraient se tourner encore davantage.

Des options en Afrique de l'Ouest et en Amérique

Si l'Europe dans son ensemble n'est pas non plus fortement dépendante du pétrole russe, certains pays font exception. La Finlande importe pas moins de 80% de son pétrole depuis la Russie. C'est aussi le cas de la Lituanie et de la Slovaquie. L'Union européenne envisagerait ainsi de négocier avec des pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Nigéria, le Cameroun ou l'Angola, ou bien d'importer depuis des pays américains, comme les États-Unis ou le Venezuela.