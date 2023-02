Donetsk : les habitants de cette zone contrôlée par la Russie sont-ils toujours derrière Vladimir Poutine ?

Depuis huit ans, Donetsk, annexée par la Russie, est le théâtre de combats. Un territoire dévasté, où beaucoup espéraient que la Russie arriverait à pacifier la région. Ce n'est toujours pas le cas, la situation sécuritaire s'est même aggravée mais une grande partie de la population continue tout de même de soutenir Vladimir Poutine.

Les pompiers de Donetsk en état d'alerte, le 19 février dernier. Un bâtiment administratif s'était embrasé. La ville, contrôlée par les Russes, a été frappée en plein centre par une salve de roquettes. À quelques centaines de mètres, les tirs ont fait voler en éclat les devantures des magasins. Un mort et douze blessés ont été dénombrés, selon les Russes.

"Poutine n'est pas coupable"

Sous le feu des Ukrainiens, Donetsk connaît la guerre depuis 2014. Mais dans un quartier près de la ligne de front, tous le reconnaissent : il y a beaucoup plus de tirs depuis le début de l'offensive russe. "On espère que tout ira bien et que ça ne nous tombera pas dessus, parce que c'est comme une roulette", confie un habitant. Mais hors de question de faire porter la responsabilité à l'offensive russe. "Poutine n'est pas coupable. Au contraire, Poutine nous aide", affirme un autre habitant. Beaucoup, à Donetsk, espéraient une intervention russe rapide qui mettrait fin à un conflit qui durait depuis des années. Mais la guerre s'aggrave. Les occidentaux sont notamment accusés de fournir des armes.