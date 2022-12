Guerre en Ukraine : dans la région de Donetsk, des civils sous les bombes

C'est dans le Donbass que les combats sont actuellement les plus intenses notamment aux abords de la ville de Donetsk annexée par les Russes et touchée par des frappes.

Dans la nuit du jeudi 15 décembre au vendredi 16, des frappes s'abattent sur la ville de Donetsk. Dans la ville, des immeubles sont en flammes. Selon les Russes, un civil a perdu la vie. Contrôlée depuis huit ans par les séparatistes pro-russes, Donetsk est quasiment déserte depuis quelques semaines, les tirs y ayant redoublé. "Ça n'a jamais tiré comme ça, jamais. Pendant les neuf mois de guerre, il y avait des tirs vers nous, mais pas comme ça”, confie une habitante.



37 morts depuis le début du mois

Ici, le danger vient des tirs ukrainiens, même si pour Kiev et la communauté internationale, cette zone est toujours l’Ukraine. Une habitante d’une maison touchée par une roquette n’a rien entendu venir. “J’étais assise là sur le canapé, je regardais la télé et elle est tombée là. C’est mon ange gardien qui m’a protégé”, soutient-elle. Ravagé par les flammes, il ne reste plus rien de l’endroit où elle a passé sa vie. Depuis le début du mois, 37 civils seraient morts dans la région de Donetsk selon les Russes. Ces derniers font porter la responsabilité à l’Ukraine et encore plus à l’OTAN qui fournit des armes aux forces ukrainiennes.