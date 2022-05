DIRECT. Guerre en Ukraine : "la moitié" des 5,4 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays "sont des enfants", alerte la directrice générale de l'Unicef

Ce qu'il faut savoir

"C'est presque un enfant chaque seconde, depuis deux mois, qui a franchi les frontières de son pays." Parmi les plus de 5,4 millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, "la moitié" sont des enfants, a alerté Ann Avril, directrice générale d’Unicef, sur franceinfo mardi 3 mai. Elle appelle les pays limitrophes à accueillir ces enfants "dans les meilleures conditions possibles" et à "poursuivre l'élan de solidarité". Suivez notre direct.

Plusieurs régions bombardées, Lviv en partie sans électricité. Des tirs de missiles russes ont fait un blessé et détruit trois centrales électriques à Lviv, selon le maire de cette grande ville de l'ouest du pays, mardi 3 mai au soir. La région ukrainienne de Transcarpathie, à la frontière de la Hongrie et jusque-là épargnée, a elle été frappée pour la première fois depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

L'Union européenne prépare un embargo sur le pétrole russe. La Commission européenne prévoit un arrêt progressif des achats européens sur une période de six à huit mois jusqu'à fin 2022, d'après plusieurs responsables et diplomates européens à l'AFP. La Hongrie et la Slovaquie, deux pays enclavés et totalement dépendants des livraisons par l'oléoduc Droujba, pourront continuer leurs achats à la Russie en 2023. Mais cet embargo suscite encore des réserves, d'après ces mêmes sources.

La Russie lance une offensive sur l'usine Azovstal de Marioupol. "Un puissant assaut sur le territoire d'Azovstal est en cours actuellement, avec le soutien de véhicules blindés, de chars, avec des tentatives de débarquement de troupes, avec l'aide de bateaux et d'un grand nombre d'éléments d'infanterie", a affirmé Sviatoslav Palamar, commandant adjoint du régiment ukrainien Azov, dans un message vidéo sur Telegram mardi 3 mai. La dernière poche de résistance de Marioupol, où sont enfermés de nombreux combattants et civils privés d'eau et de médicaments, était jusqu'ici pilonnée par avion et depuis la mer.