"Personne ne sait ce que préparent leurs dirigeants" : l'inquiétude des Ukrainiens à la frontière avec la Biélorussie, après le départ des troupes russes

Même si les combats se concentrent désormais sur l'Est et le Donbass, les populations au nord-ouest de Kiev ne sont pas tranquilles. D'autant que la capitale a été visée par un bombardement jeudi.

Dans sa petite épicerie de village fermée pendant un mois et demi, Tatiana a retrouvé le sourire : "On est soulagés, mais on a toujours peur. On s'est cachés à cause des roquettes, surtout la nuit". Ici, au nord-ouest de Kiev, près de la frontière biélorusse, il y a eu peu de combats mais des frappes aériennes russes. La population reste toutefois sur le qui-vive alors qu'un quartier résidentiel de la capitale a été visé par un nouveau bombardement jeudi 28 avril.

Tatiana a rouvert son épicerie après un mois et demi de fermeture, dans le nord-Ouest de Kiev (Ukraine). (Arkady Davydenko)

C’est par cette frontière nord que les chars russes déployés en Biélorussie sont entrés puis ressortis d’Ukraine. Svetlana montre la photo d’une maison endommagée, celle de sa grand-mère : "Regardez, il y a énormément de dégâts sur plusieurs rues."

"Cette tranquillité est trompeuse. On craint que ce ne soit le calme avant la tempête". Svetlana, habitante d'Ovroutch à franceinfo

Les forces russes se concentrent désormais à l’est du pays, mais dans la petite ville d’Ovroutch, les alertes aériennes se font rares. Pourtant Svetlana ne dort pas bien : "Beaucoup de garçons de chez nous sont sur la ligne de front au Donbass. Pour moi, la guerre continue tant qu'ils ne sont pas rentrés". Son amie Svitlana se méfie du régime biélorusse proche du Kremlin : "Juste à côté de nous, à quinze kilomètres, ce sont les Biélorusses. Et personne ne sait ce que préparent leurs dirigeants. [Avec] ce soi-disant pays, ami et frère, nous ne sommes pas en sécurité".

La soeur de Svitlana habite de l’autre côté de la frontière et assure que l’armée russe se trouve toujours dans le secteur.