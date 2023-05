DIRECT. Guerre en Ukraine : l'Union européenne affirme qu'elle va "limiter" le commerce des diamants russes

Ce qu'il faut savoir

"Les diamants russes ne sont pas éternels", a ironisé Charles Michel. L'Union européenne va "limiter le commerce des diamants russes" dans le cadre des sanctions contre l'invasion de l'Ukraine, a fait savoir vendredi 19 mai le président du Conseil européen, au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. Quelques heures plus tôt, le Royaume-Uni a également annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie, portant sur les diamants, mais aussi sur les importations d'aluminium, de cuivre et de nickel. En 2021, la Russie a exporté des diamants pour un montant estimé à 4 à 5 milliards de dollars. Suivez notre direct.

Les dirigeants du G7 réunis au Japon. Les sanctions contre la Russie seront au menu des discussions des chefs d'Etat et de gouvernement du G7 rassemblés à Hiroshima, au Japon, jusqu'à dimanche. Washington a d'ores et déjà prévenu que de nouvelles sanctions "significatives" seraient prises contre la "machine de guerre russe". Elles doivent empêcher "environ 70 entités en Russie et dans d'autres pays de recevoir des biens exportés américains", selon un haut responsable du gouvernement américain.

Nouvelle nuit d'alerte aérienne à Kiev. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la nuit de jeudi à vendredi à Kiev et dans d'autres villes du pays, où responsables militaires et médias ont fait état d'explosions notamment à Lviv et Rivne, dans l'ouest, ou encore à Kherson, dans le sud.

Une série d'attaques "sans précédent" sur la capitale ukrainienne. Jeudi matin, Kiev et plusieurs autres villes ukrainiennes avaient déjà été la cible d'une vague de frappes de missiles russes. L'administration civile et militaire de la capitale juge que les frappes russes menées ces dernières semaines sont "sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété".