DIRECT. Guerre en Ukraine : l'étau se resserre sur Marioupol, où des soldats ukrainiens sont "encerclés et bloqués"

: Même tonalité chez Libération. "Chérie, j'ai oublié la gauche", ose le quotidien, avec son habituelle note d'humour. Dans ses colonnes, le journal analyse : "le Président essaie de montrer un visage un peu différent. Mais préfère des paroles, pas forcément bien perçues, à des gages concrets."





: Quels sont les titres dans la presse ce matin ? "Macron tente d'attirer la gauche", dit Le Monde, alors que le président candidat se dit prêt à modifier la réforme des retraites et n'exclut pas de la soumettre à un référendum.





: Quelle météo est annoncée pour aujourd'hui ? Ce matin, des pluies circuleront sur l'ouest de l'Occitanie, sur la Nouvelle Aquitaine jusqu'au Centre, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France. Cet après-midi, les précipitations deviendront plus régulières et passagèrement soutenues aux abords des Pyrénées, du Roussillon et au sud de l'Aquitaine. A l'est, les nuages d'altitude se déchireront, l'après-midi sera plus lumineux et doux.



Volodymyr Zelensky a par ailleurs proposé cette nuit à Moscou d'"échanger" le député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedtchouk, proche du président russe Vladimir Poutine et récemment arrêté, contre les Ukrainiens en captivité en Russie.

: Joe Biden a pour la première fois accusé cette nuit Vladimir Poutine de mener un "génocide" en Ukraine, mot jusque-là employé par le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky mais jamais par l'administration américaine. "Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien", a développé le président américain. Si "les avocats, au niveau international", trancheront sur la qualification de génocide, "pour moi, cela y ressemble bien", a-t-il assuré.



: On commence par faire un point sur l'actualité :



•Après Nicolas Sarkozy et Lionel Jospin, c'est au tour de Robert Badinter d'appeler à voter Emmanuel Macron. "L'heure est trop grave, le choix est trop important", a déclaré à franceinfo l'ancien ministre de la Justice. Clairement à l'offensive, le candidat-président multiplie les bains de foule et longs échanges avec les citoyens depuis lundi. Il sera ce matin l'invité des "4 Vérités" sur France 2. Marine Le Pen était, elle, dans l'Eure hier et sera aujourd'hui en région parisienne pour parler de la France qui travaille. Suivez notre direct.



•Le président américain Joe Biden a pour la première fois accusé son homologue russe Vladimir Poutine de mener un "génocide" en Ukraine. Le mot était jusque-là employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky mais jamais par l'administration américaine.



•La police de New York s'est lancée à la poursuite d'un homme portant un masque à gaz qui a semé le chaos dans le métro, à l'heure de pointe du matin hier, en déclenchant deux engins fumigènes avant d'ouvrir le feu, faisant 23 blessés dont dix par balle.





Salah Abdeslam gardera-t-il une nouvelle fois le silence ? Le principal accusé au procès des attentats du 13-Novembre est interrogé cet après-midi une ultime fois, sur les heures ayant suivi les attentats auxquels il a dit avoir "renoncé" et sur sa cavale de quatre mois.

Bonjour à tous ! Nous sommes ensemble pour suivre l'actualité jusqu'à midi.