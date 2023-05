DIRECT. Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky appellent à de nouvelles sanctions contre la Russie

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky appellent à accroître la "pression" sur la Russie avec de "nouvelles sanctions", selon une déclaration commune des présidents français et ukrainien publiée à l'issue de leur entretien dimanche 14 mai à Paris. La France a par ailleurs annoncé qu'elle allait "former et équiper plusieurs bataillons" ukrainiens "avec des dizaines de véhicules blindés et chars légers". Suivez notre direct.

Pas de livraisons d'avions à l'horizon. Concernant la demande ukrainienne d'avions de chasse, la France n'y a pas encore répondu. "Ça ne correspond pas en tout cas aux besoins les plus urgents", a estimé le député Thomas Gassilloud, le président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, interrogé sur franceinfo. "C'est extrêmement long en termes de formation, avec une maintenance au sol extrêmement lourde", a jugé l'élu Renaissance.

Volodymyr Zelensky en visite à Paris, Berlin et Rome. Le président ukrainien faisait étape à Paris dimanche soir, après s'être rendu ce week-end à Rome, où il a rencontré le pape François, ainsi qu'à Berlin et Aix-la-Chapelle. L'étape allemande de Volodymyr Zelensky, la première depuis le début de l'invasion russe, a marqué un net réchauffement des relations entre Berlin et Kiev après les atermoiements du chancelier à livrer les armes réclamées par l'Ukraine.

Kiev reprend du terrain à Bakhmout. L'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris "plus de 10 positions" russes dans la banlieue de Bakhmout. La ville de l'est du pays est l'épicentre des combats depuis plusieurs mois et le théâtre ces derniers jours d'une avancée ukrainienne sur les flancs des défenses russes.