Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky lauréat du prix Charlemagne

La cérémonie officielle était organisée comme tous les ans à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, dimanche.

Il récompense son engagement en faveur de l'unification européenne. Volodymyr Zelensky a reçu le prix Charlemagne lors d'une cérémonie officielle organisée à Aix-la-Chapelle (Allemagne), en fin d'après-midi, dimanche 14 mai. "Dans toute l'Europe, la guerre a permis de prendre conscience d'une chose : l'Ukraine fait partie de notre famille européenne, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz lors de la remise du prix. La guerre d'agression de la Russie a rapproché l'Union européenne et l'Ukraine comme jamais auparavant".

Egalement présente à la cérémonie, la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussi pris la parole : "Le président Zelensky et le peuple d'Ukraine se battent pour les valeurs et pour l'obligation que ce prix incarne. Ce faisant, ils se battent également pour notre propre liberté et nos valeurs. La démocratie et l'Etat de droit, la liberté d'expression et la liberté de créer son propre destin".

Mitterrand, Havel, Churchill...

Cette distinction, remise chaque année dans cette ville située à l'ouest de l'Allemagne, a été créée en 1949 pour promouvoir la construction européenne, après les destructions de la Seconde Guerre mondiale.

En 2022, le prix avait été décerné à trois opposantes au régime biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, Veronika Tsepkalo et Maria Kolesnikova. Il a dans le passé récompensé de nombreux dirigeants occidentaux, comme l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, Vaclav Havel, alors président de la Tchécoslovaquie ou encore l'ancien président français François Mitterrand.