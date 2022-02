De Paris à Tokyo, des rassemblements dans le monde entier contre l'invasion russe en Ukraine

A Berlin, Paris ou encore Prague et Varsovie, des milliers de manifestants ont protesté jeudi 24 février dans de nombreux pays contre l'invasion de l'Ukraine, comme dans plusieurs villes de Russie, où plus de 1 500 personnes ont été arrêtées.

>> Suivez l'évolution du conflit russo-ukrainien dans notre direct

Devant l'ambassade russe à Berlin, un manifestant brandit une pancarte où est écrit : "Stoppez cette folie, sauvez la vie, plus de mensonges." De nombreux autres arborent les couleurs ukrainiennes.

"Tout le monde devrait venir ici aujourd'hui et soutenir l'Ukraine et dire que la guerre doit cesser", déclare à l'AFP Olga Kupricina, 32 ans, originaire de Kaliningrad et installée en Allemagne depuis octobre. Des Ukrainiens participaient à un autre rassemblement berlinois, au pied de la mythique Porte de Brandebourg, mais aussi à Munich, dans le sud du pays.

A Paris, plusieurs centaines de personnes se sont réunies elles aussi devant l'ambassade russe, dont plusieurs candidats à l'élection présidentielle d'avril comme l'écologiste Yannick Jadot ou l'ex-ministre Christiane Taubira.

Des centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées jeudi à la mi-journée devant l'ambassade de Russie à Paris. "Nous sommes ici pour aider les citoyens d'Ukraine, ceux qui sont encore là bas", avait alors déclaré Teresa Voytanovska, une franco-ukrainienne de 42 ans.

Des rassemblements se sont également tenus dans les grandes villes françaises. A Marseille (Sud), ville jumelée avec Odessa en Ukraine, une cinquantaine d'Ukrainiens et quelques élus ont dénoncé l'invasion russe.

Ils étaient 150 à Rennes, alors qu'une centaine de personnes ont également manifesté à Strasbourg derrière une grande banderole "We stand with Ukraine" (Nous sommes avec l'Ukraine). Dans la ville alsacienne, trois bâtiments dont l'hôtel de ville seront illuminés aux couleurs de l'Ukraine "pour témoigner de sa solidarité avec le peuple ukrainien".

En Géorgie, théâtre d'une intervention russe en 2008, des milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes. "Poutine a attaqué non seulement l'Ukraine aujourd'hui ou la Géorgie il y a des années, mais l'idée même de liberté", estime à Tbilissi Keti Tavartkiladze, professeur de mathématiques de 61 ans.

A rally in support of #Ukraine is taking place in the capital of #Georgia. Georgians remember the consequences of #Russian aggression. pic.twitter.com/FgoBgEGci0