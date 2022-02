"C'est une sorte d'obligation morale" : à Moscou, des Russes protestent contre l'invasion de l'Ukraine

Certains russes ont bravé l'interdiction des autorités et manifesté notamment dans la capitale du pays pour contester l'invasion lancée par Vladimir Poutine en Ukraine.

Plusieurs centaines de personnes à Moscou ont décidé de braver les avertissements du ministère de l'Intérieur. Malgré les menaces de sanctions quelques centaines de personnes sont venues crier leur opposition à la guerre en Ukraine lancé par Vladimir Poutine sur la place Pouchkine, haut lieu de la contestation russe.

Quelques centaines de moscovites bravent l'interdiction de manifester et crient "non à la guerre" sur la place Pouchkine. La plupart d'entre eux ont été arrêtés. pic.twitter.com/1ObqpK8Kxa — Sylvain Tronchet (@SylvainTronchet) February 24, 2022

Il faut savoir qu'en Russie, le simple fait de brandir une pancarte, de brandir un panneau peut vous envoyer en prison pour quinze jours. "Même si je sais que, depuis plusieurs années, manifester ne sert à rien en Russie car on n'a pas le droit de scander, de brandir le moindre bout de papier avec un slogan. Mais, on arrive à un moment où il est impossible de ne rien faire", raconte Lisa, une manifestante russe venue manifester à Moscou âgée d'une quarantaine d'années qui vit entre la Russie et la France.

"Je suis révoltée, écœurée, j'ai honte. Je n'ai jamais voté pour ce président mais j'ai honte car ce qu'il fait, il le fait au nom de mon pays et de mes concitoyens." Lisa, manifestante russe à franceinfo

Malgré l'interdiction de rassemblement décrétée par les autorités, un "gros millier de personnes" sont venues à Moscou dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine dans la capitale russe. Près de 1 400 personnes ont été arrêtées jeudi par la police russe à l'occasion de manifestations contre la guerre en Ukraine dans plusieurs villes du pays, selon l'ONG spécialisée OVD-Info.