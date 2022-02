Crise russo-ukrainienne : la France anticipe des "mouvements de population" vers l'Europe

Vers une vague migratoire ? Les autorités françaises s'attendent à ce que les tensions à la frontière russo-ukrainienne génèrent des "mouvements de population", notamment de demandeurs d'asile vers la France et le reste de l'Europe, selon Julien Boucher, directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). "Il est bien évident que si un conflit de haute intensité s'y déclare [en Ukraine], on pourrait s'attendre à des mouvements de population", a-t-il déclaré, mardi 22 février.

>> Crise russo-ukrainienne : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

Ces mouvements conduiraient "en premier lieu [à] des déplacements internes [en Ukraine] comme souvent dans ces situations de conflit, mais aussi potentiellement à des demandes d'asile" vers d'autres pays d'Europe et en France, a-t-il estimé lors d'une audition mardi par la commission des lois de l'Assemblée nationale, en vue d'un second mandat à la tête de l'Ofpra.

En 2021, a-t-il précisé, plus de 2 100 Ukrainiens ont demandé l'asile en France, un contingent "modeste", sur l'ensemble des 103 000 demandes reçues par cet organe. Mais déjà l'an dernier, "certaines de ces demandes étaient fondées sur la situation sécuritaire dans le Donbass", a souligné Julien Boucher.