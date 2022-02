Crise en Ukraine : très grosses tensions dans le Donbass

Des équipes de France Télévisions se trouvent samedi 19 février du côté séparatiste, à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Certains habitants du Donbass partent se réfugier de l'autre côté, en Russie. "J'ai peur pour mon enfant. On a entendu le bruit des bombardements, on a fait nos affaires et on est partis", confie une femme.

Mobilisation générale

Les autorités séparatistes ont annoncé une évacuation de masse des femmes, enfants et des personnes âgées de la région séparatiste. Des bus ont été spécialement affrétés. Le Donbass est déjà en guerre depuis huit ans. Les habitants qui le quittent ne paniquent pas, et vont majoritairement rejoindre des amis ou de la famille. A 100 km de là, à Donetsk, des haut-parleurs diffusent des conseils de prudence. La mobilisation générale a été annoncée.