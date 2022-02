Crise en Ukraine : par crainte, les habitants du Donbass fuient la zone

À Maiorske (Ukraine), des Ukrainiens quittent leur maison, mardi 22 février. Une famille vit à quelques kilomètres de la ligne de front. Dans la cour, chacun s'active. Tous sont persuadés que les Russes arrivent. "Même pendant la guerre en 41, c'était moins dur. Quand on pense que les Russes sont censés être nos frères", déplore une femme âgée. Ils laissent tout derrière eux.

"Peur" de revivre le passé

Dans un autre village, une mère et sa fille font leurs bagages. "J'ai mon travail ici, on a toute notre vie. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas le luxe, mais c'est chez nous. Quel gâchis", déplore la mère. Pour le moment, l'armée ukrainienne contrôle encore la région. Une épicerie, toujours ouverte, n'a plus d'électricité depuis cinq jours. Plus loin, un obus est tombé devant une maison habitée.

La population, sur place, "a peur de revivre exactement la même histoire qu'il y a sept ans, quand les pro-russes étaient arrivés dans ces villages", rapporte Maryse Burgot, envoyée spéciale à Maiorske (Ukraine). Il avait alors fallu "des mois de combat et de négociations pour les faire reculer", conclut-elle.