Crise en Ukraine : "L’inquiétude est immense"

La déclaration de Vladimir Poutine lundi 21 février qui se dit prêt à reconnaître l’indépendance des républiques de Donetsk et celles de Lougansk (Ukraine) fait frémir tous les pays et, en premier lieu, l’Ukraine. "Forcément ici il règne une inquiétude immense", rapporte la journaliste Dorothée Ollieric en direct de Teterivka (Ukraine). "D’autant plus que le Kremlin aurait prévenu le président français et le chancelier allemand", poursuit la journaliste.

Le président ukrainien a réuni son conseil de défense

En Ukraine, "le président Zelenskyy a aussi réuni son conseil de défense. Cela équivaut à une déclaration de guerre, c’est franchir la ligne rouge pour les Ukrainiens". Par ailleurs, "Poutine pourrait aussi mettre des troupes dans le Donbass, ce qui veut dire un déclenchement probable et rapide de la guerre, mais Vladimir Poutine n’a pas encore fait cette annonce officielle à la télévision", avertit Dorothée Ollieric.