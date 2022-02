Crise en Ukraine : les bombardements s'intensifient à la frontière russe

Tandis que les bombardements font rage dans l'est du pays, Vladimir Poutine avertit l'Occident qu'il prendra les mesures nécessaires face à l'OTAN. Emmanuel Macron, lui, appelle une nouvelle fois à une désescalade.

Des tirs qui résonnent à intervalles réguliers dans cette petite ville de l’est de l’Ukraine, où les bombardements se sont intensifiés ces derniers jours. Plusieurs maisons abritant des civils ont été touchées. Un regain de tensions observé sur la ligne de front par ces soldats ukrainiens. A 500 mètres de leurs tranchées, l’ennemi : des séparatistes pro-russes, très actifs depuis 24 heures. "En ce moment il y a une augmentation du nombre de violations du cessez-le-feu. L’ennemi tire au canon, nous avons essuyé plus de 80 frappes depuis hier matin", explique un soldat. Des chars russes quittent par rails le théâtre des opérations. Des manœuvres de repli dont doutent les Américains et leurs alliés.

Poutine prêt à "assurer la sécurité" de la Russie

A Moscou, Vladimir Poutine a reçu son homologue et allié, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko. L’occasion pour le président russe d’avertir une nouvelle fois les occidentaux : "A travers nos exercices militaires conjoints, nous avons convenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité, alors que les activités des membres des pays de l’OTAN ne cessent de s’intensifier à nos frontières". La semaine dernière, Emmanuel Macron s’était déplacé en Russie et en Ukraine pour tenter une médiation. Depuis Bruxelles vendredi, il demande une nouvelle fois aux deux partis de mettre fin aux hostilités : "Nous appelons à la désescalade rapide et à la reprise de négociations constructives".