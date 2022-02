DIRECT. Crise en Ukraine : la Russie annonce des manœuvres et des tirs de ses forces "stratégiques"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Vous êtes un peu perdu sur le conflit entre le gouvernement ukrainien et les séparatistes prorusses ? On vous explique pourquoi les tensions se poursuivent dans les régions de Donetsk et Lougansk, huit ans après la prise de contrôle par des rebelles dans ces territoires du Donbass.









(ALEXANDER NEMENOV / AFP)



: Accusée par la Russie de préparer une attaque contre les territoires séparatistes de l'Est ou la péninsule annexée de Crimée, l'Ukraine dément. "Nous renforçons notre défense, mais nous n'avons pas l'intention de mener une quelconque offensive", assure Kiev.









(EyePress News / AFP)

: Combien de soldats russes y a-t-il aux frontières ukrainiennes ? Selon Kiev, les forces terrestres envoyées par Moscou s'élèvent à 129 000 et le total grimpe à 149 000 en incluant les forces navales et aériennes. Washington a, de son côté, fait état d'un déploiement de plus de 150 000 militaires russes.

: La France pourrait-elle intervenir militairement en cas d'invasion russe de l'Ukraine ? La ministre des Armées rappelle que "plusieurs centaines" de militaires français actuellement en Estonie dans les rangs de l'Otan pourraient être "déployés en Roumanie", pays membre de l'Alliance atlantique et frontalier de l'Ukraine.

: Pendant ce temps, sur le terrain, l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses s'accusent mutuellement de nouveaux bombardements dans l'est du pays, en proie à une nouvelle flambée de violences. Hier, une école maternelle a été touchée à Stanitsa Louganska, petite localité sous contrôle gouvernemental. Trois employés de l'école ont été blessés.

: "Je souhaite que nous puissions constater qu'il ne s'agit pas de rotations mais de retrait."



Malgré les "inflexions annoncées" par la Russie, le chef de la diplomatie française appelle Moscou à des "inflexions réalisées", avec des départs notables de troupes massées aux frontières ukrainiennes.

: Ces nouvelles annonces de retraits russes interviennent alors que s'ouvre la conférence annuelle de Munich sur la sécurité. Sont notamment attendus la vice-présidente américaine Kamala Harris, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette année, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, n'a pas prévu de s'y rendre.

: La Russie annonce le retrait de troupes et de chars déployés près de la frontière ukrainienne, qui retournent dans leurs garnisons. Moscou dit aussi avoir retiré dix bombardiers positionnés en Crimée annexée.