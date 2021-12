Crise en Ukraine : la Russie présente ses exigences pour limiter l'influence de l'Otan et des Etats-Unis dans son voisinage

Moscou fixe ses conditions. La Russie a dévoilé vendredi 17 décembre des propositions de traités pour limiter drastiquement l'influence américaine et celle de l'Otan dans son voisinage. Ces documents sont publiés sur fond de crispations russo-occidentales croissantes autour de l'Ukraine, pays voisin de la Russie. Les Américains et les Européens accusent Moscou d'y préparer une offensive militaire.

Les deux textes prévoient notamment d'interdire aux Etats-Unis d'établir des bases militaires dans tous les pays d'ex-URSS non-membres de l'Otan, d'y utiliser les infrastructures "pour toute activité militaire" et même de "développer une coopération militaire bilatérale" avec ces Etats. Tous les membres de l'Alliance atlantique s'engageraient à ne jamais élargir l'Otan et à ne mener aucune "activité militaire sur le territoire de l'Ukraine et dans d'autres pays d'Europe de l'Est, du Caucase du Sud et d'Asie centrale".

Les Etats-Unis "prêts à discuter"

Réagissant à ces propositions, la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a affirmé qu'il n'y aurait "pas de discussions sur la sécurité européenne sans nos alliés et partenaires européens".

Les Etats-Unis sont "prêts à discuter" de ces documents même s'ils comprennent "certaines choses que les Russes savent inacceptables", a déclaré à la presse un haut responsable américain. Mais "s'il y a une agression de plus en Ukraine, cela aura des conséquences massives, massives, et cela coûtera très cher", a ajouté ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

Le président Vladimir Poutine avait déjà appelé mardi à des négociations "immédiates" sur les garanties à apporter à la Russie pour sa sécurité. Début décembre, il avait aussi réclamé à son homologue américain Joe Biden de telles garanties juridiques.