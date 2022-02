Crise en Ukraine : à Donetsk, la population partagée entre bonheur et peur

A Donetsk, mardi 22 février, la population est dans l’expectative, partagée entre le bonheur de la reconnaissance de Moscou et la crainte du conflit avec l’Ukraine.

Quel est le climat général à Donetsk ? Tout à l’heure, un habitant confiait à notre journaliste Luc Lacroix "être très heureux" de la reconnaissance par la Russie. Avant d’ajouter immédiatement que cela "faisait peur" et de parler des conséquences de la guerre. Les gens sont dans l’expectative et font preuve de sang-froid et vont au travail. Les autorités séparatistes ont qualifié ce moment d’historique. Depuis 2014, Moscou, qui soutient à bout de bras ces républiques, s’était toujours refusé à franchir ce cap.

"Maintien de la paix"

La grande question, c’est de savoir quel rôle va jouer l’armée russe. Lundi 21 février, Vladimir Poutine a signé un décret ordonnant aux soldats russes d’entrer dans le Donbass pour assumer des opérations de "maintien de la paix". L’armée russe participerait ainsi directement au conflit armé face aux soldats ukrainiens. Pour l’instant, les détails de ce déploiement russe sont inconnus.