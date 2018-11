Vives tensions entre l'Ukraine et la Russie après un affrontement en mer

L'incident s'est produit dimanche 25 novembre en mer d'Azov. Un bateau de la marine russe a notamment percuté un navire des gardes-côtes ukrainiens. Deux autres navires ont été capturés par les forces russes. Les bateaux tentaient d'entrer dans une zone stratégique, le détroit de Kerch situé entre la Crimée et l'est de l'Ukraine. La Russie a confirmé avoir tiré sur les navires ukrainiens et les accusent d'avoir franchi illégalement la frontière.

Réunion en urgence en Ukraine

Selon l'armée ukrainienne, six militaires ont été blessés, dont deux grièvement. La situation s'est rapidement dégradée. Dans la soirée, le président ukrainien a réuni en urgence un conseil de sécurité. "Cet événement est un acte d'agression. C'est une menace sérieuse, malheureusement pour la Russie il n'y a pas de ligne rouge", a déploré le président ukrainien Petro Porochenko. À l'ambassade russe à Kiev, des pneus et des bateaux en papier ont été déposés pour dénoncer cette manœuvre russe. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion d'urgence pour éviter un regain de tensions entre les deux pays.