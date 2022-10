Crimée : le pont a rouvert très rapidement à la circulation

"Nous sommes ici à l’entrée du pont de Crimée. Le trafic a été rétabli pour les voitures. Mais comme vous le voyez, il y a des heures d’attente, parce que les voitures passent au compte-gouttes. Il y a des inspections, et puis il n’y a qu’une seule des deux voies du pont qui est fonctionnelle", rapporte Luc Lacroix, correspondant de France Télévisions à Moscou, depuis le pont de Crimée. "Pour les camions, il faudra encore attendre. Pour l’instant, ils traversent grâce à des ferries. Le trafic ferroviaire a aussi été en partie rétabli", indique le journaliste.

"Pas beaucoup de nouvelles informations officielles"

"La Russie voulait très vite rétablir le trafic. D’abord c’est symbolique, mais aussi parce qu’il y avait eu un tout début de panique chez les habitants de Crimée, qui s’étaient rués pour s’approvisionner en vivres et en carburant", raconte Luc Lacroix. "Au niveau de l’enquête, pas beaucoup de nouvelles informations officielles, mais la presse russe dit que le chauffeur du camion était un homme d’une cinquantaine d’années, qui était livreur et qui prenait ses commandes via une plateforme sur internet", conclut le journaliste.