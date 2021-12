Conflit Ukraine-Russie : les forces en présence à la frontière

Tout se passe à la frontière orientale de l'Ukraine avec la Russie, une zone où il y a deux conflits depuis 2014. La Crimée a d'abord été envahie par la Russie et le Donbass est en proie à une guerre civile depuis environ huit ans. Depuis plusieurs semaines, il y a un renforcement de la présence militaire russe à la frontière. Une équipe de France 2 s'est rendu sur place et a pu en témoigner.

100 000 hommes et des centaines de chars

À 170 km de la frontière ukrainienne, on peut observer des chars d'assaut, des blindés stationnés au bord d'une gare. Des photos appuyées par des images satellite diffusées par l'Otan dévoilant des centaines de chars russes sous la neige et il y aurait 100 000 hommes massés aux frontières. Pour plusieurs experts, c'est un déploiement sans précédent. La Russie tente de minimiser les faits et les journalistes de France 2 ont été priés de ranger leur caméra.

Côté ukrainien, on ne se cache pas, mais l'activité militaire ukrainienne n'a rien à voir avec l'ampleur des mouvements observés côté russe. Quelques chars ont été filmés à l'entraînement. Des avions américains ont été surpris en train de survoler la mer Noire. Impossible de quantifier toutefois le nombre de soldats mobilisés côté ukrainien.