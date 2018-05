L’Europe propose un congé parental équilibré et mieux payé

Le gouvernement français se montre frileux face à cette directive. "Il faut travailler sur la proposition, j'en approuve les principes, mais c'est une belle idée qui peut coûter très cher et finir par être insoutenable.

Doubler la rémunération des pères

Tristan Chambion est militant "En Marche !" et père de deux enfants en Norvège. Il a un message pour le gouvernement. "J'encourage Emmanuel Macron et Marlène Schiapa à ne pas se dérober sur cette nouvelle loi. Je voudrais qu'ils appliquent, ou en tout cas qu'ils s'inspirent de la directive européenne qui est beaucoup plus encourageante que le système actuel en France. Et la directive européenne elle permet de doubler la rémunération des pères quand ils prennent leurs congés" rapporte Tristan Chambion, l'auteur du blog "Barbe à Papa".

En France, le congé parental est d'un par couple, payé moins de 400 euros par mois. En Norvège il est aussi d'un an par couple, mais rémunéré 100 % du salaire.