Le siège du Parlement européen à Strasbourg menacé ?

"Si le Parlement européen ne se réunit qu'à Bruxelles, on est foutus car dans 10 ans, tout sera à Bruxelles" : voilà la mise en garde d'Emmanuel Macron. La prochaine session du Parlement européen programmée du 5 au 8 octobre 2020, se tiendra une nouvelle fois en Belgique au Conseil Européen et non en France, dans la capitale alsacienne où siège le Parlement européen.

La Covid-19 : un alibi ?

Aucune session ne s'est tenue à Strasbourg depuis le début de l'épidémie en raison de la situation sanitaire dans le Bas-Rhin. Mais cette explication n'est peut-être qu'un alibi puisque des eurodéputés militent pour arrêter les allers-retours entre Strasbourg et Bruxelles pour des raison économiques et environnementales.

Le déplacement des 705 députés coûterait plus 110 millions d'euros par an.